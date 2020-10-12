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В лобовом ДТП около Перми пострадали три человека
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров отечественного транспортного средства, женщина 1978 года рождения и молодой человек 2000 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу," - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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