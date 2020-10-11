Минприроды Пермского края переходит на дистанционный режим работы
На сайте ведомства сообщается: "Минприроды Пермского края, в связи с продолжающийся угрозой распространения короновирусной инфекции в регионе продолжает свою работу в специальном режиме посещения, предусматривающем использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи и минимизации доступа в помещения».
Госуслуги, оказываемые региональным минприроды, можно получить в электронной форме — на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Документы можно отправить на электронный адрес ведомства, получить консультацию — по телефону в рабочее время.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Проверки систем пожарной безопасности не обошлись без ЧП
На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
Министр финансов Пермского края покинула пост
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
В пермском аэропорту могут открыть пункт тестирования на COVID-19
Добавить комментарий: