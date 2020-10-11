Минприроды Пермского края переходит на дистанционный режим работы

В Перми во второй раз прошел фестиваль городской мини-скульптуры #ПМЖПЕРМЬ 2020. Основная идея фестиваля мини-скульптуры состоит в том, чтобы наполнить городскую среду недорогими и не требующими сложных согласований объектами, которые разместятся в публичных пространствах, на улицах города, внутри общественных зданий. В этом году в рамках фестиваля на улицах городах появились четыре новых мини-скульптуры из металла, бетона или камня высотой не более 35 см. Объекты под названием «Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения» жители и гости Перми могут увидеть около Театра-Театра, на пермской набережной и перед гостиницей «Урал».