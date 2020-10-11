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В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10818. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 10 октября – 1,11).
Из 99 новых инфицированных – 40 мужчин, 56 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 47 человек в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет.
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