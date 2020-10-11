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В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В последнее время у молодежи стало популярным катание на самокатах, роликах, скейтбордах, но не было специальных мест для этого, поэтому по многочисленным просьбам ребят был установлен такой объект по адресу: улица Генерала Черняховского, 88. В последующие годы спортивный объект будет дорабатываться – появиться ограждение, лавочки, все возможные недочеты, выявленные в ходе эксплуатации, будут оперативно устраняться. На площадке размещено 5 объектов для катания.
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