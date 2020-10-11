Проверки систем пожарной безопасности не обошлись без ЧП

В Перми начались проверки систем пожарной безопасности, и сразу не обошлось без курьезных ЧП. Подъезды одной из многоэтажек на улице Николая Островского, 93б, буквально затопило из-за проверки внутреннего противопожарного водопровода, последствия жильцы успели снять на камеру. Проверки, тем временем, обещают продолжить.Началось все с того, что два рукава завели на крышу, включили дополнительные насосы, а в итоге вода полилась не только у проверяющих, но и из пожарных шкафов не менее чем на пяти этажах.Пока среагировали, пока отключили воду, говорят жильцы, пришлось поработать самим, чтобы ликвидировать внезапный потоп.Марина - председатель совета дома, рассказала, что они обратились в управляющую компанию «Солнечный город» с тем, что пора бы проверить пожарный водопровод. Для этого привлекли обслуживающую организацию «Безопасный город», перемотали рукава, а краны, по версии жильцов, затянуть забыли.Марина Денисова, председатель совета дома: "Когда я спросила, а почему вы начинаете свои работы, не произведя проверку кранов. Мне сказали: а зачем это делать? И в результате произошла такая ситуация".Про «Безопасный город» жильцы говорят, что особо похвалить компанию не за что, особенно после этого случая. В офисе компании особого желания обсуждать ситуацию не проявили, но всё-таки объяснили потоп следующим образом.Виктор, представитель компании «Безопасный город»: "Были частичные порывы клапанов на кранах, вследствие повышенного давления, так бывает иногда".Жильцы с такой постановкой не согласны и обратились в управляющую компанию, там обещали, что составят акты по всем повреждениям. Также Марина сообщила, что на «Безопасный город» они написали жалобу в МЧС, кроме того, готовы обратиться в прокуратуру.