← На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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← На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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11.10.2020 в 11:11
09.10.2020 в 12:35
09.10.2020 в 11:00
08.10.2020 в 11:52
08.10.2020 в 10:35
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
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Пермский край. Неделя за 159 секунд
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На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
Министр финансов Пермского края покинула пост
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
В пермском аэропорту могут открыть пункт тестирования на COVID-19
Тест на COVID-19 прошел каждый пятый житель Прикамья
В Перми подвели итоги IV международного фестиваля Мартина МакДонаха
Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края
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