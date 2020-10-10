← До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, капремонт бульвара им. Советской Армии от улицы Революции до улицы 1-й Красноармейской разбито на два этапа. Первый – это капитальный ремонт квартала от улицы Революции до улицы Швецова и площади у мемориала «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу». Все благоустроительные работы на этом этапе завершены.
9 октября подрядная организация приступила к высадке лип и вязов на участке от улицы Революции до улицы Швецова. Всего здесь будет высажено 23 липы, 11 вязов, 418 кустов кизильника и 277 спиреи японской. Ранее на этом участке было проведено комиссионное обследование зеленых насаждений. По результатам обследования были выявлены деревья, находящиеся в аварийном состоянии, представляющие угрозу для пешеходов и транспортных средств. Они были помечены отличительными знаками. Теперь на их месте подрядная организация высаживает новые деревья-крупномеры.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
Министр финансов Пермского края покинула пост
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
В пермском аэропорту могут открыть пункт тестирования на COVID-19
Тест на COVID-19 прошел каждый пятый житель Прикамья
В Перми подвели итоги IV международного фестиваля Мартина МакДонаха
Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
Добавить комментарий: