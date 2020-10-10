На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры

Посадки ведутся в рамках капитального ремонта бульвара. Подрядная организация высадит на участке от улицы Революции до улицы Швецова 34 крупномера вяза и липы, а также около 700 кустарников.Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, капремонт бульвара им. Советской Армии от улицы Революции до улицы 1-й Красноармейской разбито на два этапа. Первый – это капитальный ремонт квартала от улицы Революции до улицы Швецова и площади у мемориала «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу». Все благоустроительные работы на этом этапе завершены.9 октября подрядная организация приступила к высадке лип и вязов на участке от улицы Революции до улицы Швецова. Всего здесь будет высажено 23 липы, 11 вязов, 418 кустов кизильника и 277 спиреи японской. Ранее на этом участке было проведено комиссионное обследование зеленых насаждений. По результатам обследования были выявлены деревья, находящиеся в аварийном состоянии, представляющие угрозу для пешеходов и транспортных средств. Они были помечены отличительными знаками. Теперь на их месте подрядная организация высаживает новые деревья-крупномеры.