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До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
Олег Дерюшев, врач-эндоскопист: "Онкологические новообразования — это чаще всего пищевод, задняя стенка желудка, кардиальный отдел желудка".
Всего в Прикамье только в этом году таких центров онкологической помощи открыто три. Помимо Краснокамска, еще в Губахе и Чайковском. К 2022 году они должны появиться в Кудымкаре, Соликамске и Чусовом.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы говорим о том, что приоритет для нас медицинская отрасль — это действительно так. До 2024 года примерно 30 объектов медицинской направленности — это и поликлиники, это и ФАПы, это и крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры мы должны сдавать и реализовывать. Медицина, конечно, испытывает сейчас трудности, и мы это понимаем, и наша задача - сделать прорыв в этой отрасли".
По плану в рамках нацпроекта «Здравоохранение», смертность от рака в Прикамье к 2024 году должна снизиться до 185 случаев на 100 тысяч жителей. Немаловажно здесь не забывать про регулярное обследование самому.
Врачи рекомендуют проходить диагностическое элементарное обследование хотя бы раз в год. Оно занимает всего лишь несколько минут. Это УЗИ, возможно, рентген, и, естественно, анализ крови.
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