До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра

Новые онкологические центры должны повысить доступность и качество медицинской помощи. Заявление, сделанные в правительстве региона, сегодня легко проверить - четыре аналогичных центра уже работают. Прием у онколога начинается с просмотра анализов. Бывший каменщик Николай Черепанов приехал по направлению из Оханска. Рак пищевода обнаружили в августе. Лечение назначили в ближайшем дневном стационаре в Краснокамске. В Пермь, как раньше, теперь ехать не надо. После измерения давления и взвешивания проводят химиотерапию. Курс инъекций рассчитан на два дня. При желании можно остаться на ночь в больнице. Таких пациентов, как Николай Черепанов, амбулаторный центр онкологической помощи в Краснокамске принимает по 30 человек в день. Из семи ближайших городов и районов. Помимо лечения здесь можно пройти и все обследования. Например, эндоскопию. На новом, современном оборудовании.Олег Дерюшев, врач-эндоскопист: "Онкологические новообразования — это чаще всего пищевод, задняя стенка желудка, кардиальный отдел желудка".Всего в Прикамье только в этом году таких центров онкологической помощи открыто три. Помимо Краснокамска, еще в Губахе и Чайковском. К 2022 году они должны появиться в Кудымкаре, Соликамске и Чусовом.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы говорим о том, что приоритет для нас медицинская отрасль — это действительно так. До 2024 года примерно 30 объектов медицинской направленности — это и поликлиники, это и ФАПы, это и крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры мы должны сдавать и реализовывать. Медицина, конечно, испытывает сейчас трудности, и мы это понимаем, и наша задача - сделать прорыв в этой отрасли".По плану в рамках нацпроекта «Здравоохранение», смертность от рака в Прикамье к 2024 году должна снизиться до 185 случаев на 100 тысяч жителей. Немаловажно здесь не забывать про регулярное обследование самому.Врачи рекомендуют проходить диагностическое элементарное обследование хотя бы раз в год. Оно занимает всего лишь несколько минут. Это УЗИ, возможно, рентген, и, естественно, анализ крови.