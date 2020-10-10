← На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра →
Министр финансов Пермского края покинула пост
В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили: "Елена Александровна написала заявление по собственному желанию. Вчера был ее последний рабочий день".
Елена Чугарина возглавила краевой минфин в 2017 году. До этого госпожа Чугарина работала начальником департамента финансов, заместителем администрации города Перми, заместителем председателя городской контрольно-счетной палаты, также была первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
В пермском аэропорту могут открыть пункт тестирования на COVID-19
Тест на COVID-19 прошел каждый пятый житель Прикамья
В Перми подвели итоги IV международного фестиваля Мартина МакДонаха
Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
Бабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеет
За сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев коронавируса
Добавить комментарий: