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На перекрестке улиц Куйбышева и Революции открыто движение транспорта
К привычному маршруту вернулся трамвай №5 «станция «Пермь-2» – микрорайон Бахаревка»: он снова будет следовать через Центральный рынок по улицам Пушкина и Куйбышева. Подрядчик переустроил коммуникации на перекрестке улиц Революции и Куйбышева – сети водопровода и дождевой канализации. Подключен новый светофорный объект, заменено дорожное покрытие и трамвайные пути.
Также для движения транспорта открыт участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Автомобилистам доступны по две полосы в каждом направлении. Основной объем работ на участке выполнен – продолжатся работы по устройству покрытия на тротуарах.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
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