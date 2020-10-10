Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день

Излечиться от катаракты за один день, без очередей и необходимости ложиться в стационар предлагают пермские врачи. Не бесплатно, но пенсионерам обещают скидки. В большинстве случаев катаракта – это возрастное изменение хрусталика. И если меры не предпринять - может наступить слепота. Один из самых ответственных моментов в хирургическом лечении заболевания - выбор искусственной линзы. Ведь хрусталик можно поменять один раз в жизни.Марина Наумова, офтальмохирург клиники «Три-З»: "Самые современные - мультифокальные хрусталики. Они единственные позволяют человеку избавиться от очков. С таким хрусталиком человек видит и вдаль, и вблизи, и на среднем расстоянии".В клинике «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, что позволяет большинству пациентов получить необходимый хрусталик непосредственно в день операции без предварительного заказа. Выбрать подходящий вариант пациенту помогает офтальмохирург, который учитывает и противопоказания, и пожелания, и даже образ жизни человека.Пройти обследование, сдать необходимые анализы и прооперироваться можно за один день без очередей. После всех процедур в этот же день пациент самостоятельно отправляется домой.Так что ложиться в стационар не нужно. На следующий день после операции необходимо прийти на контрольный осмотр. Сама операция занимает в среднем всего 7 минут, уверяют хирурги, и проводится по современной и безопасной технологии с помощью ультразвука. Зрение может восстановиться уже на следующий день. Приятной новостью станет и скидка на диагностику для пенсионеров. Если возникнут вопросы, в «Три-З» можно проконсультироваться бесплатно в течение трех месяцев.