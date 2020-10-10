← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
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Пермские врачи предлагают излечиться от катаракты за один день
Марина Наумова, офтальмохирург клиники «Три-З»: "Самые современные - мультифокальные хрусталики. Они единственные позволяют человеку избавиться от очков. С таким хрусталиком человек видит и вдаль, и вблизи, и на среднем расстоянии".
В клинике «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, что позволяет большинству пациентов получить необходимый хрусталик непосредственно в день операции без предварительного заказа. Выбрать подходящий вариант пациенту помогает офтальмохирург, который учитывает и противопоказания, и пожелания, и даже образ жизни человека.
Пройти обследование, сдать необходимые анализы и прооперироваться можно за один день без очередей. После всех процедур в этот же день пациент самостоятельно отправляется домой.
Так что ложиться в стационар не нужно. На следующий день после операции необходимо прийти на контрольный осмотр. Сама операция занимает в среднем всего 7 минут, уверяют хирурги, и проводится по современной и безопасной технологии с помощью ультразвука. Зрение может восстановиться уже на следующий день. Приятной новостью станет и скидка на диагностику для пенсионеров. Если возникнут вопросы, в «Три-З» можно проконсультироваться бесплатно в течение трех месяцев.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.10.2020
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