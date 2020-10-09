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В Перми подвели итоги IV международного фестиваля Мартина МакДонаха
Программа фестиваля состояла из 24 спектаклей, поставленных по пьесам ирландского драматурга. Их представили 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран.
Гран-при фестиваля получил Ирбитский драматический театр им. Островского со спектаклем «Красавица из Линэна».
Диплом лауреатов за лучшую женскую роль получил дуэт Дины Эйрих и Оксаны Ивановой за исполнение ролей Морин Фолан и Мэг Фолан в спектакле «Красавица из Линэна» в исполнении Ирбитского драматического театра им. Островского (Ирбит). Диплома лауреата за лучшую мужскую роль удостоен Михаил Железнов за исполнение роли Вален Коннора в постановке «Сиротливый Запад» театра под руководством Армена Джигарханяна (Москва).
Дипломы лауреатов за лучшую женскую роль второго плана получила Джина Лампрелл за роль Тупольски, за лучшую мужскую роль второго плана получил Эли Торн – за роль Михала в спектакле «Человек-подушка» в исполнении театра «Orange Theatre» из Нидерландов (Амстердам).
Лучшим в номинации «Дебют» признан «Ночной театр» из Санкт-Петербурга с постановкой «Безрукий из Спокэна».
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