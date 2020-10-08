Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края

По состоянию на 8 октября учеба из-за инфекции приостановлена в 64 школах Пермского края — по одному классу в каждом учреждении. Сообщается, что в каждом классе заболело по одному ученику. Школы находятся в Перми, Кунгуре, Звездном, Гамово, всего в 18 населенных пунктах Пермского края. Как заявляют в краевом оперштабе, в учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия: контактировавшие с инфицированными разобщены, находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно.
В детских садах также выявили воспитанников с коронавирусной инфекцией. Из-за этого в 11 дошкольных учреждениях региона, по одной группе в каждом, приостановили занятия. Такие детсады расположены в Перми, Александровске, Чайковском и Пермском районе.
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