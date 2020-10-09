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В пермском аэропорту могут открыть пункт тестирования на COVID-19 →
Тест на COVID-19 прошел каждый пятый житель Прикамья
В общей сложности в регионе проведено 627 667 исследований на коронавирус, в том числе более 331 208 тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 557 659 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый пятый житель Прикамья.
Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
Кроме того, по данным на начало октября, почти у 9% жителей Пермского края есть антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенные почти у 107 тыс. жителей Прикамья. Сейчас такие исследования проводятся более чем в 10 лабораториях края.
Напомним, на 9 октября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 10 621. На «карантине» дома находятся 1117 чел. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправились 7194 жителя Прикамья.
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