Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин продолжит совмещать посты главы региона и председателя краевого правительства. Как пишет издание "Коммерсант-Прикамье, соответствующий Указ об исполнении полномочий председателя правительства Пермского края был подписан им накануне, 7 октября.
Напомним, вчера Дмитрий Махонин официально вступил в должность главы Прикамья. После чего, члены краевого правительства в соответствии с действующим законодательством свои сложили полномочия. Новый состав кабмина должен быть сформирован не позднее трех месяцев с момента прекращения полномочий. До этого краевые министры и вице-премьеры продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.
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