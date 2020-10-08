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Бабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеет
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Начиная с 9 октября ожидается значительное потепление, которое будет связано с выносом теплого воздуха с европейской части России, где температура достигает 15-20 градусов. В Пермском крае так тепло не будет, помешает облачность, но предварительно начиная с пятницы и далее в выходные температура может составить +9+14, по югу края возможно и выше. Что касается облачности, шансы на прояснения велики в пятницу. В выходные скорее всего будет пасмурно, по северу края вероятны дожди, по югу - без осадков. Такая стабильно теплая погода сохранится до понедельника".
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