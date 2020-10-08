Бабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеет

В конце сентября 21- летний житель Перми устроился на работу закладчиком в интернет-магазин. После прохождения тестовых заданий «работодатель» предложил ему полноценную деятельность: забрать крупную партию запрещенных веществ и, в дальнейшем, разложить ее по тайникам в разовых дозах. Юноша был задержан стражами порядка при выходе из леса, недалеко от улицы Сысольской, где он забрал наркотики. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого 10 свертков в синей изоленте. В каждом по 0,5 граммов наркотика, в быту именуемом как «соль». Закладчик признался, что занялся противоправной деятельностью от нехватки средств на проживание. В отношении кладмена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.