← Дмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского края
Бабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеет →
За сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10525. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 7 октября – 1,07).
Из 95 новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 305 человек, еще 199 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского края
В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
Пермяков приглашают на городские ярмарки
В Перми 14 человек спасено на пожаре в жилом доме
Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучение
Сегодня Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края
В Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2020
Трансляция церемонии инаугурации губернатора Пермского края - смотрите 7 октября в 13:00 на сайте vesti-perm.ru
Добавить комментарий: