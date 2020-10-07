Дмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского края
На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, депутаты Государственной Думы РФ от Пермского края, представители региональных и муниципальных органов власти, политических партий, промышленных предприятий, общественных организаций, духовенства.
В начале церемонии председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин официально огласил итоги выборов — по результатам голосования, прошедшего 11-13 сентября этого года, губернатором Пермского края избран Дмитрий Николаевич Махонин, за которого проголосовало 75,69% или 540 343 избирателя Пермского края.
Затем, избранный губернатор принес присягу на тексте Конституции РФ и Устава Пермского края.
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