В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

Мобильные пункты вакцинации от гриппа сегодня будут работать у ТЦ «Кит» с 12.00 до 16.00, на улице Крупской, 79а, у ТЦ «Астраханский», на улице Маршала Рыбалко, 41а, с 12.00 до 18.00; в общественном центре м/р Светлый, на Рабочей 19. Привиться отечественной вакциной «Совигрипп» можно совершенно бесплатно. Список мобильных пунктов и время работы можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Адреса прививочных пунктов в Перми:

Мотовилихинский район

1. У Цирка (ул.Уральская, 112) Время работы: 06.10.2020 с 12 до 16 час.

2. ТЦ КИТ (ул.Крупской, 79а) Время работы: 07.10.2020 с 12 до 16 час.

3. ТЦ Гудвин (ул. Уральская, 63) Время работы: 08.10.2020 с 12 до 16 час.

Ленинский район

1. парковка ТРК Колизей Время работы: 6.10, 13.10 с 12 до 16 час.

2. ТРК Спешилов (ул.Спешилова, 114) Время работы: 08.10, 15.10 с 12 до 16 час.



Кировский район

1. ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а)

Время работы: 07.10, 08.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 12:00-18:00

2. ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44)

Время работы: 07.10, 11.10,14.10, 18.10, 21.10, 25.10, 28.10, 15:00-18:00

3. Гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а)

Время работы: 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 12:00-18:00

4. ТЦ «Семь Чудес» (ул. Ласьвинская, 35)

Время работы 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00-19:00

5. ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37)

Время работы: 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00-19:00

6. ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б)

Время работы: 06.10, 13.10, 20.10, 27.10,16:00-18:00

7. ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а)

Время работы: 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 16:00-18.00

Дзержинский район

1. ОЦ м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34)

Время работы: 14.10, 10:00-13:00

2. ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29)

Время работы: 16.10, 10:00-13:00

3. ОЦ м/р Светлый (ул. Рабочая, 19)

Время работы: 07.10, 10:00-13:00.