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Компьютерный томограф в пермском госпитале ветеранов не выдержал нагрузки
До этого в миллионном городе работало всего четыре компьютерных томографа — в МСЧ № 1, краевой больнице, ГКБ им. Тверье - в филиале на улице Никулина 10 и Госпитале ветеранов.
В сезон ОРВИ и роста заболеваемости коронавирусом нагрузка на них выросла — у кабинетов томографии скапливаются многочасовые очереди из скорых.
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