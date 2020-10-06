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← Компьютерный томограф в пермском госпитале ветеранов не выдержал нагрузки

Трансляция церемонии инаугурации губернатора Пермского края - смотрите 7 октября в 13:00 на сайте vesti-perm.ru

В среду, 7 октября, состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина. Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь» vesti-perm.ru, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях. Начало трансляции в 13:00.

Метки: Анонс, Власть, Выборы, в Пермском крае, Официально, СМИ

Опубликовано: 06.10.2020 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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