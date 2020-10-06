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В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю
Новое здание может разместить до 700 человек, свою работу в нем уже начали сотрудники Межрайонной ИФНС России № 20 по Пермскому краю и Управления ФНС России по Пермскому краю. В настоящее время, ввиду сложной эпидемической ситуации, личный прием налогоплательщиков временно не проводится.
Сегодня налоговая служба предоставляет налогоплательщикам, в том числе, и электронные услуги, например, можно подать налоговую отчетность онлайн, запросить необходимые справки, а также узнать всю информацию по действующим мерам поддержки.
Также новый корпус Управления оснащен современным оборудованием. В частности, здесь установлена система диспетчеризации «Интеллектуальное здание», которая позволяет повысить эффективность работы целостной системы здания и тем самым обеспечить надежную защиту имущества и благополучия людей.
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