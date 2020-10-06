← Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю →
Пермская школа №42 переведена на дистант
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← Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю →
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05.10.2020 в 12:23
05.10.2020 в 10:00
02.10.2020 в 17:10
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25.09.2020 в 09:05
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08.09.2020 в 10:15
Трансляция церемонии инаугурации губернатора Пермского края - смотрите 7 октября в 13:00 на сайте vesti-perm.ru
Компьютерный томограф в пермском госпитале ветеранов не выдержал нагрузки
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю
Пермская школа №42 переведена на дистант
Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
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Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
"Малые дела": в Перми ремонтируют подъезды к домам детей-сирот
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам стимулирующих выплат медикам
На заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»
Коми-пермяки проводили лето «Рябинником»
За минувшие сутки в Прикамье выявлено 88 случаев коронавируса, 5 человек скончались
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от гриппа
В Соликамске на ребенка напала бродячая собака
По прозвищу «Стиляга». В Перми задержан наркодилер из Свердловской области
В двух районах Перми откроются городские сельскохозяйственные ярмарки
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