Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
В отличие от происшествия в Краснокамском городском округе, где автомобиль сбил животное. Снимки последствия ДТП появились в соцсетях. На фотографиях видно, что лось погиб. Водитель машины не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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