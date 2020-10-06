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"Малые дела": в Перми ремонтируют подъезды к домам детей-сирот
Осенью 2020 года обновят участки улиц Конева от дома №57 до улицы Братчикова, Исхакова от улицы Братчикова до улицы Конева, 57, Братчикова от улицы Кравченко до улицы Исхакова, Кравченко от улицы Лядовской до улицы Братчикова. На ремонтируемых участках улиц будет расширена проезжая часть, обустроен тротуар. На завершающем этапе подрядчики установят искусственные неровности и нанесут дорожную разметку.
Подробности выясняла Марина Печенова.
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