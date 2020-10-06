Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам стимулирующих выплат медикам

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Звонки жителей региона по данному вопросу принимаются в указанные дни по телефону 8 (342) 212-24-90 с 10 до 11 час. Также свои обращения можно направить на адрес электронной почты: unfz_pg@prokurorperm.ru
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