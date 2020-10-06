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На заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»
Гостей события ждет не только ярмарка литературы, но и обширная культурно-образовательная программа, которая будет включать в себя более 70 мероприятий.
В рамках деловой программы состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы и игровые активности. Участниками профессиональной программы станут библиотекари из Перми и территорий края. Лекционная программа будет посвящена современному литературному процессу в России и мире. Авторская программа предстанет в виде цикла встреч с современными пермскими, российскими и иностранными писателями.
Для любознательных посетителей ярмарки будет организован «Научпоп» – научно-популярный разговор про презентацию и публичное применение интеллекта в современном широком медийном контексте.
В творческую программу войдут спектакли театральных коллективов из территорий Пермского края. Помимо этого, для гостей ярмарки подготовлена музыкальная программа, включающая как классику, так и хиты современной эстрады, ретро, песни 70-90-х на русском и иностранном языках. Участники книжной ярмарки смогут также посетить выставку «Современная иллюстрация», а также творческие встречи и обучающие уроки от художников-иллюстраторов.
Площадка Большой книжной ярмарки примет также два фестиваля детских СМИ, всероссийский фестиваль «Волшебное слово» и региональный фестиваль «Медиаход», которые объединят в Перми более 20 журналистов и экспертов из разных городов России и масштабную выставку современных детских изданий.
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