На заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»

На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» с 29 октября по 1 ноября пройдет фестиваль авторов, издателей, библиотекарей, детей и взрослых «Большая книжная ярмарка» (6+). В ней примут участие более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова и Перми, а также книжные магазины и другие книготорговые организации, редакции журналов и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи. На выставке будут представлены как учебные книги, так и художественные на русском языке, в том числе издания для детей.Гостей события ждет не только ярмарка литературы, но и обширная культурно-образовательная программа, которая будет включать в себя более 70 мероприятий.В рамках деловой программы состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы и игровые активности. Участниками профессиональной программы станут библиотекари из Перми и территорий края. Лекционная программа будет посвящена современному литературному процессу в России и мире. Авторская программа предстанет в виде цикла встреч с современными пермскими, российскими и иностранными писателями.Для любознательных посетителей ярмарки будет организован «Научпоп» – научно-популярный разговор про презентацию и публичное применение интеллекта в современном широком медийном контексте.В творческую программу войдут спектакли театральных коллективов из территорий Пермского края. Помимо этого, для гостей ярмарки подготовлена музыкальная программа, включающая как классику, так и хиты современной эстрады, ретро, песни 70-90-х на русском и иностранном языках. Участники книжной ярмарки смогут также посетить выставку «Современная иллюстрация», а также творческие встречи и обучающие уроки от художников-иллюстраторов.Площадка Большой книжной ярмарки примет также два фестиваля детских СМИ, всероссийский фестиваль «Волшебное слово» и региональный фестиваль «Медиаход», которые объединят в Перми более 20 журналистов и экспертов из разных городов России и масштабную выставку современных детских изданий.