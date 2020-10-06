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Коми-пермяки проводили лето «Рябинником»
Надежда Мусатова, экскурсовод: «Древние люди чудины, предки коми-пермяков, верили в магические силы природы. В силу огня, в силу воды, в силу стихий».
Именно в парке, где дух предков, и разворачиваются главные торжества в честь рябины. Правда, поскольку ягод нынче уродилось мало, их делают из ткани. Получаются традиционные обереги и талисманы.Елена Ермакова,специалист Дома культуры г. Кудымкар: «Женщины всегда, особенно коми-пермяки, как только рябина зацветала - в дом приносили как оберег. На себя надевали, на шею. Девочкам вешали специально. И для красоты, и для оберега».
Кроме рябины, участникам фестиваля показали, как плести обереги и из бересты. Мастер Светлана Вилисова этим искусством занимается долгие годы и верит в особу силу любого природного материала.
Светлана Вилисова, народный мастер: "Береста — материал очень солнечный. Живой, природный, уникальный. Из бересты можно изготавливать различные вещи". Из рябины приготовили квас и угостили им на специально инсценированной по старым обрядам свадьбе.
Межмуниципальный народный праздник осенних традиций и обрядов прошел в рамках проекта «Оласэ да вэласэ».
Ольга Радостева, директор Дома культуры г. Кудымкар: "Я очень склонна перевести эту фразу как: «Жили, живем и будем жить».В завершение торжеств саженцы рябины высадили вдоль местной речки Иньва. Согласно поверьям, для того чтобы притягивали удачу.
Также на празднике показали самый простой способ заготовки рябины на зиму - перетереть в сахаре, а затем принимать по ложке в день. Можно с чаем. Говорят, хорошо помогает от простуды и разных вирусов.
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