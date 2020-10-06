Прибывших из-за рубежа пермяков штрафуют за отсутствие результатов тестирования на COVID-19
Главный государственный санитарный врач России обязал пассажиров самолетов в течение 72 часов после прибытия в Россию сдать тест на коронавирус, а результаты загрузить на портал Госуслуги.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане России должны пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) - мазок из носоглотки, и разместить информацию о результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию РФ».
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