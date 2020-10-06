В Прикамье отметили День учителя

11,5 тысяч педагогов Перми отметили День учителя. Несмотря на пандемию, всех поздравили ученики, пусть и чуть менее масштабно, чем обычно, зато более изобретательно. Пионерское приветствие и, пусть символический, орден педагогической славы — так сегодня встречали учителей 50-й школы. Руководила процессом автор идеи — 10-классница Юлия Малых.Юлия Малых, ученица 10 класса школы № 50: "Мне кажется, что пионерия — очень близкая тема учителям, потому что они все оттуда, очень романтичная тема и трогательная".От традиционного большого концерта в этом году пришлось отказаться, но ребята проявили смекалку и показывали небольшие номера на переменах.Елена Костенко, учитель английского языка школы №50: "В этот раз, конечно, немножко всё по-другому, потому что в этом году мы не можем вынести все это празднество и смешаться коллективами. Но всё равно всё очень празднично, погода замечательная. Думаю, мы ещё отметим". Коридоры полупустые: разные классы пытаются учить в разное время, но всё равно добрые слова и пожелания дойдут до каждого педагога — их в Перми 11,5 тысяч. «День учителя-2020» точно запомнится.В школе «Город дорог» организовали большой концерт, но тоже с особенностями времени — в зале рециркулятор, рассадка через место. А вот представления ребят об идеальном учителе совсем не изменились.Екатерина Журавлёва, ученица 5 класса школы «Город дорог»: "Должен быть жизнерадостным, помогать, добрый. Потому что потом ребёнок берёт с него пример в жизни дальнейшей".Не падает и популярность профессии — рассказали в городском департаменте образования. Молодых учителей за последний год стало больше на 2,5%. На 2% увеличилось и количество педагогов-мужчин.Александр Репин, учитель истории школы «Город дорог»: "Для моего поколения — 30-40-летних — мы многие вещи познаём вместе с ребятами. То, что у них сейчас, как построен современный мир, мы тогда не знали, мы сейчас узнаем, и для меня это возможность узнать что-то новое". Сейчас администрация Перми строит и реконструирует 4 школы, также в этом году планируется увеличить количество «уникальных» с 10 до 12: агробизнестехнологии станут профилем 94-й, медико-биологическое направление будет развивать школа №6.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Конечно, мы будем продолжать обновлять материально-техническую базу, и общими усилиями, благодаря вашему профессионализму и творческому подходу мы выведем наше образование ещё на более передовые и конкурентоспособные позиции". Пандемия не стала помехой учительским традициям: в книгу Почёта занесли 14 фамилий. Церемония прошла в режиме онлайн — коллеги поддерживали друг друга по видеосвязи.