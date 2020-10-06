В пермском транспорте проверяют соблюдение масочного режима
Маски могут пригодиться в любую минуту, например, пассажирам общественного транспорта в Перми. Накануне здесь прошли проверки соблюдения масочного режима, ревизоров сопровождали полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, которые могут и оштрафовать за нарушения.
Пермские ревизоры обычно безжалостно штрафуют «зайцев», но в истории с масками лишь напоминают о существующих правилах.
Средства индивидуальной защиты в общественном транспорте наиболее актуальны, ведь здесь вам не удастся не коснуться поручней, поэтому нужны перчатки. А еще маска, потому что в салоне невозможно соблюсти социальную дистанцию.
Перчатки могут заменить антисептики, но маски - незаменимы. И если у вас масок не оказалось - контролер вам её выдаст.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Служба контролеров департамента транспорта и Министерства транспорта будут объяснять жителям о необходимости ношения масок, и соответственно, призывать их к соблюдению масочного режима". Ревизоров в пути могут сопровождать полицейский и сотрудник Роспотребнадзора. Они уже вправе штрафовать за нарушение масочного режима. Пока, правда, такие сводные группы обещают ограничиваться уговорами.
За месяцы пандемии кондукторы уже выяснили, кто масками пренебрегает чаще.
Елена: "С детьми много ездят без масок, молодые люди, а люди в возрасте все равно надевают маски".
Пенсионерка Екатерина Павловна Аксенова маску не просто носит, но и, как положено, меняет каждые два часа.
Спортсмен Дмитрий уже в маске, но берет еще одну - лишней не будет.
Дмитрий Баранов: "Элементарные вещи нужно выполнять и следить за собой, и тогда все будет хорошо".Есть и такие, кто маску взяли - и в карман. А некоторые пассажиры вообще не берут, утверждая, что сами вправе решать - носить или нет. Однако, это не так. Вот список мест, где сейчас ношение масок обязательно: общественный транспорт, ЖД вокзалы, станции и платформы, автовокзалы, пешеходные настилы, мосты, тоннели. По словам эпидемиологов, остановить рост заболеваемости в ожидании массовой вакцинации можно только при помощи масочного режима.
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