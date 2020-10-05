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В Прикамье 13 тысяч педагогов получили первую федеральную выплату за классное руководство
В Прикамье в преддверии Дня учителя 13 тысяч педагогов Пермского края получили денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Размер вознаграждения зависит от количества классов у педагога. В сентябре классным руководителям было выплачено 120 млн рублей.
С начала текущего учебного года по поручению Президента России Владимира Путина выплаты из федерального бюджета будут ежемесячными. Всего Пермскому краю из федерального бюджета до конца текущего года выделено 480 млн рублей. Более того, вознаграждение предусматривается с сохранением установленных региональных надбавок.
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