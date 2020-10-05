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Краевой суд рассматривает апелляцию застройщиков Первого пермского микрорайона
Краевой суд рассматривает апелляционную жалобу застройщика Первого пермского микрорайона. В мае 2020 года Мотовилихинский районный суд вынес приговор супругам Алексею и Ирине Лобановым - 6 и 6,5 лет колонии общего режима.
Супруги Лобановы обвинялись в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве при строительстве жилья на сумму около миллиарда рублей. В деле 280 пострадавших дольщиков.
Первый Пермский микрорайон начали возводить в селе Лобаново в 2013 году. Клиенты оплатили квартиры в 12 домах эконом-класса. Первые должны были построить в 2015 году, но работа встала, застройщик был объявлен банкротом. На оглашении приговора судья отметил, что супруги Лобановы действовали в составе группы лиц по предварительному сговору и строили жилые дома в зоне подтопления. При этом дольщики продавали единственное жилье и брали кредиты. Таким образом, действия обвиняемых повлекли особо тяжкие последствия. Кроме срока заключения, суд постановил Лобановым выплатить потерпевшим вложенные деньги.
Подробности выяснял Антон Нагибин.
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