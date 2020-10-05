Профессиональный спорт Прикамья: кто остался в строю?
В профессиональном спорте ситуация с коронавирусом выправляется. Болельщиков позвали на первую после выхода с карантина домашнюю игру "Амкара". Встреча с "Шахтёром" из Коркино в рамках Первенства России 3 дивизиона состоялась 3 октября в манеже "Пермь Великая". В итоге 4:2 в пользу пермяков.
Ближайшие матчи коллег из «Звезды» в розыгрыше Первенства ПФЛ отменены. Полным коллективом футболисты помещены на карантин. То же - с женским составом «Звезды- 2005», согласно предписанию Роспотребнадзора, девушки находятся на самоизоляции. Выздоровления игроков по- прежнему ждут в гандбольном клубе «Пермские медведи».
На неопределённое время перенесена выездная серия матчей с участием хоккеистов «Молота- Прикамье».
Розыгрыш Кубка России по баскетболу из-за инфицированных вирусом игроков пропускает молодёжка БК «Парма».
Основной состав - один из немногих, кто остаётся в строю- продолжает выходить на паркет в рамках официального розыгрыша Единой Лиги ВТБ. В Саратове пермские баскетболисты выиграли у "Автодора" со счетом 93:70.
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