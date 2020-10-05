Профессиональный спорт Прикамья: кто остался в строю?

Как сообщили в краевом Минздраве, с начала плановой вакцинации от гриппа в Прикамье поставлено уже более 30 тыс. прививок. Вирусологи отмечают, что отсутствие прививки в условиях распространения коронавируса может привести к тяжелому протеканию болезни и пневмонии. Теперь прививочные пункты будут работать не только в крупных торговых центрах, но и в филиалах МФЦ: в 6 районах​ Перми​ (по одному в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском,​ Орджоникидзевском и два​ в Свердловском районе) и​ в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса. Кроме того, создано более 1 тыс. мобильных бригад. Они будут осуществлять выезды с целью вакцинации населения в школы, детские сады и на производства.​​