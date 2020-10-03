В пермских многоэтажках появятся новые лифты

Новые лифты в пермских многоэтажках могут появиться, благодаря программе капитального ремонта. Замена лифта - ремонт не из дешевых. Сэкономить средства на замену подъемников жильцам дома на Декабристов, 35 помогла региональная программа капитального ремонта. 4 новеньких лифта уже прошли приемку и ждут официального запуска. Новый лифт имеет плавный ход, повышенную точность остановки, энергоэффективное освещение, индикацию перегрузки кабины, установлены специальные датчики-фотобарьеры. Это значит, что если вы находитесь в проеме или около дверей, они не захлопнуться и не зажмут вас.Заменять старые лифты на новые в Прикамье начали с 2017 года. К концу 2020-го их количество достигнет 1236. Это 429 многоквартирных домов. Новыми подъемниками уже пользуются жители Перми, Соликамска, Березников, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Губахи. Перед сдачей - обязательная проверка.Сергей Шалагинов, заместитель начальника отдела капремонта Фонда капитального ремонта Пермского края: "Проверяется вся техническая составляющая лифта. Фондом капремонта проверяется качество выполненных работ по отделочным работам, по количественному объему, и приемка осуществляется с участием представителя подрядчика, фонда, собственников и управляющей организации".Сейчас работы по замене лифтов идут в 65 домах. А в доме на Декабристов все заработает к 10 октября.