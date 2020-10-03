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В пермских многоэтажках появятся новые лифты
Заменять старые лифты на новые в Прикамье начали с 2017 года. К концу 2020-го их количество достигнет 1236. Это 429 многоквартирных домов. Новыми подъемниками уже пользуются жители Перми, Соликамска, Березников, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Губахи. Перед сдачей - обязательная проверка.
Сергей Шалагинов, заместитель начальника отдела капремонта Фонда капитального ремонта Пермского края: "Проверяется вся техническая составляющая лифта. Фондом капремонта проверяется качество выполненных работ по отделочным работам, по количественному объему, и приемка осуществляется с участием представителя подрядчика, фонда, собственников и управляющей организации".
Сейчас работы по замене лифтов идут в 65 домах. А в доме на Декабристов все заработает к 10 октября.
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