В Перми продолжает победное шествие спортивная драма о лидере московского «Торпедо» Эдуарде Стрельцове

К финалу Первенства Пермского края среди детско-юношеских команд эмоции достигали предела. Но и здесь, по словам тренера Георгия Семенова, надо учиться с ними справляться. И лучше всего это делать на конкретных примерах. Новый фильм «Стрельцов» перед игрой был обязателен к просмотру.

Георгий Семенов, тренер команды по футболу 2003 г. р. академии игровых видом спорта Пермского края: "Мы обязательно смотрим эти патриотические фильмы, они помогают. Они не только вдохновляют, мне кажется, воспитывают нашу молодежь. Я как тренер даже пересматриваю, что-то беру для себя, какие-то слова сказать перед игрой".

Фильм Ильи Учителя рассказывает историю легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Историю становления, триумфа, падения и неизбежного возрождения.

Каждому поколению нужен свой герой, но есть личности, которые, несмотря на трагическую судьбу, оставляли свой след в истории навсегда. Так и рождались легенды советского спорта.

Специально для съемок актер Алексей Петров, играющий главного героя, несколько месяцев провел на сборах вместе со спортсменами. Все для того, чтобы футбол в кадре был максимально зрелищным и реалистичным.

Александр Петров, актер: "Мне это было не сильно сложно, потому что в юности я играл в футбол, занимался футболом. Здесь понятно твоя задача разыграть комбинации, выучить их, но здесь было проще гораздо, поэтому я кайфовал, получал удовольствие.

Впрочем, Стася Милославская, играющая главную героиню, вообще считает, что футбол в фильме не главное".

Стася Милославская, актриса: "Конечно, это история о любви, потому что все в жизни про любовь, поэтому это кино не только про футбол".

В фильме режиссер постарался воссоздать саму атмосферу времени триумфа советского футбола. Когда имя игроков сборной знал каждый житель страны. И гордость эта передается сегодняшним зрителям.

Что же до реального футбола, то команда Георгия Семенова выиграла первенство Пермского края, по пенальти 1:0.