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В Перми продолжает победное шествие спортивная драма о лидере московского «Торпедо» Эдуарде Стрельцове
К финалу Первенства Пермского края среди детско-юношеских команд эмоции достигали предела. Но и здесь, по словам тренера Георгия Семенова, надо учиться с ними справляться. И лучше всего это делать на конкретных примерах. Новый фильм «Стрельцов» перед игрой был обязателен к просмотру.
Георгий Семенов, тренер команды по футболу 2003 г. р. академии игровых видом спорта Пермского края: "Мы обязательно смотрим эти патриотические фильмы, они помогают. Они не только вдохновляют, мне кажется, воспитывают нашу молодежь. Я как тренер даже пересматриваю, что-то беру для себя, какие-то слова сказать перед игрой".
Фильм Ильи Учителя рассказывает историю легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Историю становления, триумфа, падения и неизбежного возрождения.
Каждому поколению нужен свой герой, но есть личности, которые, несмотря на трагическую судьбу, оставляли свой след в истории навсегда. Так и рождались легенды советского спорта.
Специально для съемок актер Алексей Петров, играющий главного героя, несколько месяцев провел на сборах вместе со спортсменами. Все для того, чтобы футбол в кадре был максимально зрелищным и реалистичным.
Александр Петров, актер: "Мне это было не сильно сложно, потому что в юности я играл в футбол, занимался футболом. Здесь понятно твоя задача разыграть комбинации, выучить их, но здесь было проще гораздо, поэтому я кайфовал, получал удовольствие.
Впрочем, Стася Милославская, играющая главную героиню, вообще считает, что футбол в фильме не главное".
Стася Милославская, актриса: "Конечно, это история о любви, потому что все в жизни про любовь, поэтому это кино не только про футбол".
В фильме режиссер постарался воссоздать саму атмосферу времени триумфа советского футбола. Когда имя игроков сборной знал каждый житель страны. И гордость эта передается сегодняшним зрителям.
Что же до реального футбола, то команда Георгия Семенова выиграла первенство Пермского края, по пенальти 1:0.
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