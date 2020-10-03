В Пермском крае подписали трехстороннее соглашение о цивилизованном сборе отходов

Цивилизованным сбор отходов призвано сделать трехстороннее соглашение, которое было подписано в Пермском крае. Участникам раздельного сбора мусора даже пообещали финансовые бонусы.Через гидроразбиватель на предприятиях проходит вся макулатура, с помощью большого миксера и воды картон размельчается.Денис Утяганов, начальник картонно-бумажного цеха ГП «ПЦБК»: "Работает двигатель 250 киловатт, производительность около 250 тонн в сутки".С такой мощностью можно переработать до 300 тысяч тонн макулатуры в год, а значит, сэкономить целый миллион кубических метров древесины - это примерно 10% от всего объема, добываемого в Пермском крае.Мощность картоноделательной машины - 550 метров в минуту. Все производят из отходов макулатуры, объемы настолько велики, что каждый 20-й гофроящик в России произведен на пермском бумкомбинате.Если пермяки начнут сортировать мусор, то макулатуры можно будет собирать еще больше. И что главное - перерабатывать, а не закапывать на полигонах.Андрей Гурьянов, директор по продажам и развитию ООО «Прикамский картон» группы предприятий ПЦБК: "Стоимость макулатуры на сегодняшний день в России в два раза дороже, чем в Европе. Почему? Она захоранивается. Чтобы она не захоранивалась, мы готовы как ответственный бизнес, формировать мощности. А населению мы готовы предоставить места, чтобы складывали туда сырье, и оно заходило в циклический цикл".Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов стало одной из главных задач нацпроекта «Экология». Чтобы сделать сферу обращения с отходами более цивилизованной, в рамках поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве — между министерством ЖКХ, единым оператором по вывозу ТКО «Теплоэнерго» и компанией «Прикамский картон».Андрей Красников, первый заместитель министра ЖКХ Пермского края: "У нас есть две базовых ценности — это экология, и это экономика, выраженная в платежах населения. Наша задача снизить или сдержать платеж населения, его рост и обеспечить чистоту нашего Пермского края. Закапывая мусор этого не достичь, только пуская в переработку".Первый пилот по раздельному сбору мусора уже работает в Дзержинском районе Перми. Там установлены баки для сбора пластика, стекла, металла, и жители уже получают 5% скидку. Контейнеры для макулатуры — всего больше двух сотен — начнут появляться уже в этом месяце, и пока тоже только в краевой столице. Но, если опыт окажется хорошим, то его транслируют на весь регион.