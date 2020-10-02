← Возле гимназии №31 открыли аллею Героев
В двух районах Перми установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона →
Пермь принимает участие во Всероссийской штабной тренировке
Подробности выясняла Мария Белостоцкая.
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← Возле гимназии №31 открыли аллею Героев
В двух районах Перми установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона →
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02.10.2020 в 17:10
02.10.2020 в 16:50
02.10.2020 в 11:30
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08.09.2020 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.10.2020
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В двух районах Перми установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона
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Возле гимназии №31 открыли аллею Героев
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За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса
Синоптики пообещали снег уже на следующей неделе
Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
Улыбка по расписанию: за эмоциями школьников будет следить искусственный интеллект
В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ
На раскопках Гляденовского костища обнаружена усадьба эпохи железного века
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