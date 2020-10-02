← Управляющие компании наказаны рублём за ненадлежащее содержание контейнерных площадок
Пермь принимает участие во Всероссийской штабной тренировке →
Возле гимназии №31 открыли аллею Героев
Светлана Салюкова, директор гимназии №31: "Проект мы посвятили юбилейной дате – 75-летию Великой Победы. Его реализацию мы начали еще весной. На благотворительной ярмарке собирали средства для покупки саженцев и установки памятной стелы. Кроме того, выпустили электронный сборник о предках наших гимназистов, которые были участниками войны. Приятно, что откликнулись многие".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Управляющие компании наказаны рублём за ненадлежащее содержание контейнерных площадок
Глава Прикамья внёс в Законодательное Собрание проект бюджета на ближайшие три года
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса
Синоптики пообещали снег уже на следующей неделе
Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
Улыбка по расписанию: за эмоциями школьников будет следить искусственный интеллект
В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ
На раскопках Гляденовского костища обнаружена усадьба эпохи железного века
Полмиллиона жителей края поставили прививку от гриппа
В Чусовом запущено производство труб из композитных материалов
Добавить комментарий: