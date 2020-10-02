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В двух районах Перми установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона
Соответствующее соглашение сегодня подписали Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, региональный оператор по обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго» и ООО «Прикамский картон» (входит в Группу предприятий ПЦБК). Соглашение подписано в рамках поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона.
Контейнеры установят в октябре. «Пилотный» проект даст возможность рассчитать экономический эффект. После чего планируется расширить практику сбора бумаги на другие территории Прикамья.
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