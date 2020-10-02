За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9991. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 1 октября – 1,05). Из 83 новых инфицированных – 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 3 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 285 человек, еще 183 человека умерли от сопутствующих заболеваний.
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