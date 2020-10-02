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Глава Прикамья внёс в Законодательное Собрание проект бюджета на ближайшие три года
Согласно пояснительной записке, налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края в 2021 году снизятся на 2% относительно уровня первоначально утвержденного плана. В 2022 году относительно 2021 года доходы вырастут на 8,4 %, в 2023 году прогнозируется рост относительно 2022 – 6,1%.
Объем расходов краевого бюджета на 2021 год составил 172,3 млрд рублей, на 2022 год – 181 млрд рублей, на 2023 год – 187,7 млрд рублей. Наибольший объем финансирования в 2021 году направлен на государственные программы: «Образование и молодежная политика» (42,3 млрд руб.), «Качественное здравоохранение» (28,1 млрд руб.), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (27,3 млрд руб.)
«Этот год стал серьезной проверкой на прочность. Дополнительные расходы и снижение экономической активности из-за пандемии, безусловно, отразились на основных показателях бюджета. Перед тем, как закон о бюджете на новую «трехлетку» вступит в силу, он пройдет ряд обязательных процедур: публичные слушания, первое чтение, внесение поправок и второе чтение. Депутатский корпус уделит особое внимание расходам на выполнение социальных обязательств, а также тем статьям бюджета, которые касаются инвестиционных вложений – их актуальности и эффективности», - отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
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