Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября

В среду, 7 октября, состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь» vesti-perm.ru, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.
Напомним, выборы главы региона прошли 11-13 сентября. По результатам голосования Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов.
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