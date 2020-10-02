Улыбка по расписанию: за эмоциями школьников будет следить искусственный интеллект

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Пока пилотную версию проекта запустили в трех школах города для 9-х и 11-х классов. В их число вошли школы №102, 108 и 8-й лицей.
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