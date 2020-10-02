Полмиллиона жителей края поставили прививку от гриппа
Виталий Костарев, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю: "Грипп - это не банальный насморк, он тоже может протекать тяжело. Осложниться тяжёлой вирусной пневмонией. Поэтому сейчас, пока ещё не наступил эпидсезон гриппа, он, как правило, наступает у нас после нового года, призываю всех привиться бесплатной вакциной, которая есть в поликлинике".
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