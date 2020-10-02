В Чусовом запущено производство труб из композитных материалов

Территория опережающего социально-экономического развития как место для реального производства. В Чусовом прошел успешный запуск производства труб из композитных материалов.Процесс создания труб из композитных материалов непрерывен. Сергей вместе с коллегами контролирует работу оборудования, чтобы компоненты поступали равномерно перед дальнейшей термообработкой.Сергей Улитин, технолог: "Это стекловолокно, тонкая нить на катушках, стеклоровинг, эпоксидная смола и колер, чтобы придать цвет какой-то определённый трубе".Композитные трубы востребованы у промышленников и в ЖКХ, говорят специалисты компании «Базальт Групп», кроме того делают световые мачты, фонарные, светофорные столбы, элементы ограждения.Площадкой для производства выбрали территорию опережающего социально-экономического развития, сокращённо ТОСЭР - Чусовой, где есть условия, которые позволяют буквально построиться с ноля и начать работать. Андрей Каменев, заместитель генерального директора ООО НПК «Базальт Групп»: "Мы быстро всё зарегистрировали, получили все технические условия и начали быстро строить и развивать здесь промышленную нашу группу".На сегодняшний день в крае две таких территории - Чусовой и Нытва, среди региональных преференций - льготный налоговый режим - например, налоги на землю и имущество составляют ноль процентов.Ещё одна мера поддержки - предоставление необходимых участков в аренду без аукциона, со стоимостью 1 рубль за гектар в течение трёх лет. Также регион берёт на себя подготовку местных специалистов для предприятий-резидентов.В ТОСЭР Чусовой сегодня 19 резидентов, создано порядка 700 рабочих мест. В Нытве такая работа началась позднее, так что резидентов пока меньше, но, по словам главы региона Дмитрия Махонина, это вопрос времени.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Есть уверенность, что рабочими местами Нытва будет обеспечена, а наша задача инвесторов приводить, чтобы они сюда заходили и развивали своё производство". Возможность развиваться есть, производство «Базальт Групп» тому пример. В планах возведение дополнительных цехов и склада для продукции, благо площади позволяют.