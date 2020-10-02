На раскопках Гляденовского костища обнаружена усадьба эпохи железного века

Как и где жили люди в эпоху раннего железного века? На этот вопрос готовятся ответить ученые Камской археологической экспедиции. В ходе раскопок всемирно известного Гляденовского костища им удалось обнаружить древнюю усадьбу.С каждым взмахом лопаты Максим погружается во всё более древнюю историю. Сейчас раскапывает ров перед валом древней крепости — городища, которые археологи относят в Ананьинской археологической культуре — примерно 6-5 века до нашей эры.Максим Бурмаз, археолог: "Здесь мы видим черноту, которая углубляется дальше. Соответственно, когда-то давно это была яма, со временем она была заполнена".Как археологический памятник Гляденовское костище недалеко от Перми изучают уже более 120 лет. Больше оно известно тем, что здесь на протяжении восьми веков приносили жертвы языческим богам. В ход шли домашние животные и украшения. Отсюда и находки с раскопа.Михаил Перескоков, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ, кандидат исторических наук: "Бусина с внутренней позолотой. Таких тут очень большое количество. И это солярный символ".Чтобы быть археологом, надо обладать хорошей фантазией. Без опыта увидеть в этом лесном склоне земляной вал древнего городища практически невозможно. А ведь оно здесь есть — защитное сооружение, которому исполнилось уже две с половиной тысячи лет.В этом году археологи раскапывают чуть в стороне от жертвенной части памятника. Вокруг священного места должны были находиться и вполне утилитарные постройки.Вот очертание полноценного жилища: с капитальными стенами и очагом, совсем недалеко от защитного вала городища.Михаил Перескоков, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ, кандидат исторических наук: "По сути дела, это усадьба, включающая хозяйственные постройки, возможно, часть из них жилые, тут еще предстоит разобраться. Опять же такое большое количество камней наводит на ассоциации с современными каменками, но доказать, наверное, это будет сложно". Хозяйственные постройки включают в себя производственные металлургические площадки, возможно, именно здесь отливали тот самый звериный стиль. Здесь же стойла для жертвенных животных.Все находки с раскопок традиционно будут переданы в краеведческий музей.Особую ценность на этот раз представляют планы и схемы самой усадьбы. Только так и открываются новые детали в общей картине жизни древнего Прикамья.