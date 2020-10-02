МинЖКХ Прикамья: регион готов к отопительному сезону

Помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Козлов в режиме видеоконференции провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.На совещании обсудили готовность объектов ЖКХ в регионах округа к работе в зимних условиях, а также имеющиеся проблемы, способные негативным образом повлиять на безаварийное прохождение отопительного сезона и качественное предоставление коммунальных услуг гражданам.Как пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, на сегодня готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 100%. Полностью готовы социально значимые объекты, сформирован необходимый запас топлива, завершена подготовка котельных и коммунальных сетей.Кроме того, в период летней кампании проведены мероприятия по ремонту 35 км ветхих тепловых сетей. Для примера, в Перми в текущем году гидравлические испытания прошли 1367 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 500 дефектов. Также проведена работа по замене 26 км тепловых магистральных сетей, достигших предельного срока эксплуатации, в частности по ул. Газеты "Звезда", Полины Осипенко, Революции, Николая Островского, Солдатова, Чайковского, а также в правобережной части Перми.Напомним, на подготовку к отопительному сезону направлено более 1,7 млрд руб. из всех источников. Основные средства (более 1 млрд руб., или 67%) – средства предприятий коммунальной сферы из тарифных источников. Из местных бюджетов выделено 368 млн руб. Из краевого бюджета на подготовку к отопительному сезону направлено порядка 270 млн руб. Это позволит провести работы по ремонту 46 котельных и 19 км тепловых сетей. Тем самым повысить надежность и обеспечить качественным ресурсом более 300 тысяч жителей региона.