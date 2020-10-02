Прививку от коронавируса в Прикамье поставят 42 добровольца

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Сегодня же решается проблема очередей в службе вызова врача на дом. Для этого увеличено число операторов, принимающих звонки. То же касается неотложной помощи, а также «горячих линий». Сформирован запас аппаратов ИВЛ и коечного фонда.
Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Сформирован запас коечного фонда с возможностью развёртывания до 3300 коек. Столько именно максимально у нас было под ковид развёрнуто ещё на период 10 августа. И помимо ковидных коек, мы готовы использовать инфекционные койки. В так называемых, мельцеровских боксах. Их на территории Пермского края больше 500, их также можно использовать для лечения пациентов с пока невыясненным диагнозом".
Рост заболеваемости, по мнению санитарных врачей, вызван в том числе пренебрежением к профилактическим мерам. Они известны и действенны: регулярно мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим средством, избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками болезни.
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