Прививку от коронавируса в Прикамье поставят 42 добровольца

Массовое поступление вакцин от коронавируса в Пермь планируется в феврале. Об этом заявила Оксана Мелехова во время брифинга. Глава регионального Минздрава рассказала, что первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила. В числе 42 добровольцев, которые первыми получат прививку - медработники из коронавирусных отделений.Сегодня же решается проблема очередей в службе вызова врача на дом. Для этого увеличено число операторов, принимающих звонки. То же касается неотложной помощи, а также «горячих линий». Сформирован запас аппаратов ИВЛ и коечного фонда.Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Сформирован запас коечного фонда с возможностью развёртывания до 3300 коек. Столько именно максимально у нас было под ковид развёрнуто ещё на период 10 августа. И помимо ковидных коек, мы готовы использовать инфекционные койки. В так называемых, мельцеровских боксах. Их на территории Пермского края больше 500, их также можно использовать для лечения пациентов с пока невыясненным диагнозом".Рост заболеваемости, по мнению санитарных врачей, вызван в том числе пренебрежением к профилактическим мерам. Они известны и действенны: регулярно мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим средством, избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками болезни.