Прокуратура начала проверку работы краевого Минздрава

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На днях очередь из карет скорой помощи очевидцы засняли у медсанчасти №1. В машинах скорой находились пациенты на компьютерную томографию. Через день колонна из 23 скорых образовалась возле больницы на улице Никулина.
Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ: "Установленный срок проверки - 30 дней, но поскольку ситуация носит большой общественный резонанс, затрагивает большой круг лиц, тем более сейчас в такой тяжелый период, в ближайшее время попробуем совместно разобраться в этой ситуации, принять лучшее для граждан решение".
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